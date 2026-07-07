UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vialas

CINÉCO THE LAST VIKING Vialas

mardi 20 octobre 2026 · Vialas

CINÉCO THE LAST VIKING Vialas

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Maison du templs libre
Ville
48220 Vialas
Département
Lozère
Tarif
4 Enfant

Vialas

CINÉCO THE LAST VIKING

Maison du templs libre Vialas Lozère

Tarif : – – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 20:30:00
fin : 2026-10-20

Date(s) :
2026-10-20

Projection du film The last viking à la Maison du temps libre de Anders Thomas Jensen. Sortie en 2026 / Durée 01h56min / Genre Comédie, Drame, Thriller / Origine Danemark, Suède (VO)
Projection du film The last viking à la Maison du temps libre de Anders Thomas Jensen.

Sortie en 2026
Durée 01h56min
Genre Comédie, Drame, Thriller
Origine Danemark, Suède (VO)

Synopsis
Après quinze ans derrière les barreaux, un braqueur de banque sort de prison et veut récupérer le butin qu’il avait confié à son frère avant son arrestation. Mais ce dernier, convaincu d’être la réincarnation de John Lennon, l’entraîne dans un voyage aussi inattendu qu’improbable…   .

Maison du templs libre Vialas 48220 Lozère Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of the film The Last Viking by Anders Thomas Jensen at the Maison du Temps Libre. Release Date: 2026 / Runtime: 01h56min / Genre: Comedy, Drama, Thriller / Country of Origin: Denmark, Sweden (Original Version)

L’événement CINÉCO THE LAST VIKING Vialas a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

À voir aussi à Vialas (Lozère)