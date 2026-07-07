Informations pratiques

Vialas

CINÉCO THE LAST VIKING

Maison du templs libre Vialas Lozère

Tarif : – – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 20:30:00

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-10-20

Projection du film The last viking à la Maison du temps libre de Anders Thomas Jensen. Sortie en 2026 / Durée 01h56min / Genre Comédie, Drame, Thriller / Origine Danemark, Suède (VO)

Projection du film The last viking à la Maison du temps libre de Anders Thomas Jensen.

Sortie en 2026

Durée 01h56min

Genre Comédie, Drame, Thriller

Origine Danemark, Suède (VO)

Synopsis

Après quinze ans derrière les barreaux, un braqueur de banque sort de prison et veut récupérer le butin qu’il avait confié à son frère avant son arrestation. Mais ce dernier, convaincu d’être la réincarnation de John Lennon, l’entraîne dans un voyage aussi inattendu qu’improbable… .

Maison du templs libre Vialas 48220 Lozère Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of the film The Last Viking by Anders Thomas Jensen at the Maison du Temps Libre. Release Date: 2026 / Runtime: 01h56min / Genre: Comedy, Drama, Thriller / Country of Origin: Denmark, Sweden (Original Version)

L’événement CINÉCO THE LAST VIKING Vialas a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère