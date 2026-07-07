CINÉCO THE LAST VIKING Vialas
mardi 20 octobre 2026 · Vialas
Informations pratiques
Vialas
CINÉCO THE LAST VIKING
Maison du templs libre Vialas Lozère
Tarif : – – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 20:30:00
fin : 2026-10-20
Date(s) :
2026-10-20
Projection du film The last viking à la Maison du temps libre de Anders Thomas Jensen. Sortie en 2026 / Durée 01h56min / Genre Comédie, Drame, Thriller / Origine Danemark, Suède (VO)
Projection du film The last viking à la Maison du temps libre de Anders Thomas Jensen.
Sortie en 2026
Durée 01h56min
Genre Comédie, Drame, Thriller
Origine Danemark, Suède (VO)
Synopsis
Après quinze ans derrière les barreaux, un braqueur de banque sort de prison et veut récupérer le butin qu’il avait confié à son frère avant son arrestation. Mais ce dernier, convaincu d’être la réincarnation de John Lennon, l’entraîne dans un voyage aussi inattendu qu’improbable… .
Maison du templs libre Vialas 48220 Lozère Occitanie
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English :
Screening of the film The Last Viking by Anders Thomas Jensen at the Maison du Temps Libre. Release Date: 2026 / Runtime: 01h56min / Genre: Comedy, Drama, Thriller / Country of Origin: Denmark, Sweden (Original Version)
L’événement CINÉCO THE LAST VIKING Vialas a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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