Cinéfamille | Nouveaux copains à Puffin Rock, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing

Cinéfamille | Nouveaux copains à Puffin Rock Dimanche 28 juin, 15h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Nord

Tarif Cinéfamille > 1,80 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:20:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:20:00+02:00

NOUVEAUX COPAINS À PUFFIN ROCK

De Jeremy Purcell

2023 | Irlande | 1h19 | VF

À PARTIR DE 3 ANS

De jour comme de nuit, la vie s’écoule paisiblement pour les habitants de Puffin Rock. L’arrivée d’un vol de macareux chassés de leur île par une tempête, réjouit la colonie de la jeune Oona qui les accueille à bras ouverts : c’est l’occasion de rencontrer de nouveaux compagnons de jeu. C’est alors que l’un des oeufs disparait dans d’étranges circonstances. Accompagnée de tous ses amis, cette dernière entame une course contre la montre pour le retrouver avant qu’une grande tempête frappe l’archipel. La solidarité prouvera encore une fois que l’union fait la force et la vie pourra ainsi continuer sur la petite île dans une douce harmonie.

Cinéfamille*

* Les séances Cinéfamille proposent une projection suivie d’un goûter, tarif de 1,80 €.

Ce tarif est uniquement valable sur présentation d’une contremarque à retirer, sans aucun justificatif, dans plusieurs médiathèques et centres sociaux de Tourcoing (liste disponible sur notre site internet et à l’accueil).

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 Rue du Fresnoy 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 38 00 http://www.lefresnoy.net/fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 28 38 00 »}] [{« link »: « https://www.lefresnoy.net/mediation/en-famille/ »}]

Projection + goûter au tarif de 1,80 € sur d’une contremarque à retirer dans les médiathèques de Tourcoing Cinéma Jeune Public

DR