Informations pratiques

Hauteville-sur-Mer

Cinéfilou Goûter Gruffalo, de père en fils

34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 16:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Cinéfilou Goûter Gruffalo, de père en fils au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer. Dès 3 ans.

Les 25 et 28 novembre. .

34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22

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English : Cinéfilou Goûter Gruffalo, de père en fils

L’événement Cinéfilou Goûter Gruffalo, de père en fils Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-14 par Coutances Tourisme