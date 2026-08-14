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Cinéfilou Goûter Un amour d’épouvantail Hauteville-sur-Mer

mercredi 23 décembre 2026 · Hauteville-sur-Mer

Cinéfilou Goûter Un amour d’épouvantail Hauteville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mercredi 23 décembre 2026
Fin
mercredi 23 décembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
34 Avenue de l'Aumesle
Ville
50590 Hauteville-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Hauteville-sur-Mer

Cinéfilou Goûter Un amour d’épouvantail

34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-23 16:00:00
fin : 2026-12-23

Date(s) :
2026-12-23

Cinéfilou Goûter Un amour d’épouvantail au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer. Dès 3 ans.
Les 23 et 26 décembre.   .

34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22 

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English : Cinéfilou Goûter Un amour d’épouvantail

L’événement Cinéfilou Goûter Un amour d’épouvantail Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-14 par Coutances Tourisme

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