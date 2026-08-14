Cinéfilou Goûter Un amour d’épouvantail Hauteville-sur-Mer
samedi 26 décembre 2026 · Hauteville-sur-Mer
Informations pratiques
Hauteville-sur-Mer
Cinéfilou Goûter Un amour d’épouvantail
34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-26 16:00:00
fin : 2026-12-26
Date(s) :
2026-12-26
Cinéfilou Goûter Un amour d’épouvantail au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer. Dès 3 ans.
Les 23 et 26 décembre. .
34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22
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English : Cinéfilou Goûter Un amour d’épouvantail
L’événement Cinéfilou Goûter Un amour d’épouvantail Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-14 par Coutances Tourisme
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