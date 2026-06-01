Cinéflex thématique de l’amitié Château-Renard
Cinéflex thématique de l’amitié Château-Renard samedi 27 juin 2026.
Château-Renard
Cinéflex thématique de l’amitié
28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Cinéflex, c’est le nouveau rendez-vous bimestriel au Vox !. A chaque séance, choisissez le prochain film qui sera diffusé. Diffusion de Five à 14h30 (séance suivie d’un quiz sur l’amitié au cinéma) et de Stant by me (VOST), séance suivie d’un cocktail.
Cinéflex, c’est le nouveau rendez-vous bimestriel au Vox ! Une séance = 2 films 2 ateliers 1 cocktail. A chaque séance, choisissez le prochain film qui sera diffusé. Diffusion de Five à 14h30 (séance suivie d’un quiz sur l’amitié au cinéma) et de Stant by me (VOST), séance suivie d’un cocktail. 5 .
28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Cinéflex is the new bimonthly appointment at Vox! At each screening, choose the next film to be shown. Screening of Five at 2.30pm (followed by a quiz on friendship in cinema) and Stant by me (VOST), followed by a cocktail.
L’événement Cinéflex thématique de l’amitié Château-Renard a été mis à jour le 2026-05-31 par OT 3CBO
À voir aussi à Château-Renard (Loiret)
- Fête de l’école Château-Renard 5 juin 2026
- Concert Duo basque voix et orgue Château-Renard 6 juin 2026