Château-Renard

Cinéflex thématique de l’amitié

28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Cinéflex, c’est le nouveau rendez-vous bimestriel au Vox !. A chaque séance, choisissez le prochain film qui sera diffusé. Diffusion de Five à 14h30 (séance suivie d’un quiz sur l’amitié au cinéma) et de Stant by me (VOST), séance suivie d’un cocktail.

Cinéflex, c’est le nouveau rendez-vous bimestriel au Vox ! Une séance = 2 films 2 ateliers 1 cocktail. A chaque séance, choisissez le prochain film qui sera diffusé. Diffusion de Five à 14h30 (séance suivie d’un quiz sur l’amitié au cinéma) et de Stant by me (VOST), séance suivie d’un cocktail. 5 .

28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98

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English :

Cinéflex is the new bimonthly appointment at Vox! At each screening, choose the next film to be shown. Screening of Five at 2.30pm (followed by a quiz on friendship in cinema) and Stant by me (VOST), followed by a cocktail.

L’événement Cinéflex thématique de l’amitié Château-Renard a été mis à jour le 2026-05-31 par OT 3CBO