Cinéma à Lauzerte Classe moyenne Place des cornières Lauzerte

L’association Quercimages vous propose ses séances de cinéma au Puits de Jour les jeudis soir d’octobre à avril, avec une petite pause aux environs des fêtes de fin d’année, les séances débutent à 21h00.

Place des cornières Le Puits de jour Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 59 quercimages@laposte.net

English :

The Quercimages association offers its cinema sessions at Le Puits de Jour on Thursday evenings from October to April, with a short break around the Christmas holidays. Sessions start at 9:00 pm.

