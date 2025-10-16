Cinéma à Lauzerte Classe moyenne Place des cornières Lauzerte
Cinéma à Lauzerte Classe moyenne Place des cornières Lauzerte vendredi 27 novembre 2026.
Cinéma à Lauzerte Classe moyenne
Place des cornières Le Puits de jour Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 21:00:00
fin : 2026-11-27
Date(s) :
2026-11-27
L’association Quercimages vous propose ses séances de cinéma au Puits de Jour les jeudis soir d’octobre à avril, avec une petite pause aux environs des fêtes de fin d’année, les séances débutent à 21h00.
.
Place des cornières Le Puits de jour Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 59 quercimages@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Quercimages association offers its cinema sessions at Le Puits de Jour on Thursday evenings from October to April, with a short break around the Christmas holidays. Sessions start at 9:00 pm.
L’événement Cinéma à Lauzerte Classe moyenne Lauzerte a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy