Cinéma à Lauzerte Sorda Salle Eglantine Salle des fêtes Lauzerte
jeudi 24 septembre 2026 · Salle Eglantine Salle des fêtes · Lauzerte
Informations pratiques
Lauzerte
Cinéma à Lauzerte Sorda
Salle Eglantine Salle des fêtes Allée de Ruppe Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 20:30:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
L’association Quercimages vous propose ses séances de cinéma à la salle des fêtes de Lauzerte les jeudis soirs.
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Salle Eglantine Salle des fêtes Allée de Ruppe Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 59 quercimages@laposte.net
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English :
The Quercimages association invites you to its movie screenings at the Lauzerte community hall on Thursday evenings.
L’événement Cinéma à Lauzerte Sorda Lauzerte a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
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