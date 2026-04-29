Motocross de Lauzerte Lieu dit Lasvignes Lauzerte
Motocross de Lauzerte Lieu dit Lasvignes Lauzerte samedi 5 septembre 2026.
Lauzerte
Motocross de Lauzerte
Lieu dit Lasvignes Circuit de motocross Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
les deux jours
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-05
Motocross de Lauzerte
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Lieu dit Lasvignes Circuit de motocross Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 77 35 77 48 mc-lauzerte@orange.fr
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Motocross de Lauzerte
L’événement Motocross de Lauzerte Lauzerte a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
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