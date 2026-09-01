Atelier danses et percussions africaines à Lauzerte Lauzerte
samedi 12 septembre 2026 · Lauzerte
Informations pratiques
Lauzerte
Atelier danses et percussions africaines à Lauzerte
Esplanade de la Barbacane Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Venez participer à un atelier de danses africaines et de percussions africaines à l’Esplanade de la Barbacane de Lauzerte
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Esplanade de la Barbacane Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 76 77 44 95 asso.ziaouley@gmail.com
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English :
Come join us for %E0 a workshop on African dance and African percussion %E0 at the Esplanade de la Barbacane in Lauzerte
L’événement Atelier danses et percussions africaines à Lauzerte Lauzerte a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
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