Informations pratiques

Lauzerte

Atelier danses et percussions africaines à Lauzerte

Esplanade de la Barbacane Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Venez participer à un atelier de danses africaines et de percussions africaines à l’Esplanade de la Barbacane de Lauzerte

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Esplanade de la Barbacane Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 76 77 44 95 asso.ziaouley@gmail.com

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English :

Come join us for %E0 a workshop on African dance and African percussion %E0 at the Esplanade de la Barbacane in Lauzerte

L’événement Atelier danses et percussions africaines à Lauzerte Lauzerte a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy