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AGENDA · Lauzerte

Apéro concert au Puits de Jour Café musical le Puits de jour Lauzerte

dimanche 13 septembre 2026 · Café musical le Puits de jour · Lauzerte

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Café musical le Puits de jour
Adresse
16 Place des cornières
Ville
82110 Lauzerte
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif

Lauzerte

Apéro concert au Puits de Jour

Café musical le Puits de jour 16 Place des cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 19:30:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Apéro-Concert avec Julianne Joe au Puits de Jour
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Café musical le Puits de jour 16 Place des cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 59  lepuits2jour@gmail.com

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English :

Apéro-Concert with Julianne Joe at Le Puits de Jour

L’événement Apéro concert au Puits de Jour Lauzerte a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy

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