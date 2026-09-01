Cinéma à Lauzerte Disclosure Day Salle Eglantine Salle des fêtes Lauzerte

Informations pratiques

Lauzerte

Cinéma à Lauzerte Disclosure Day

Salle Eglantine Salle des fêtes Allée de Ruppe Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 20:30:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

L’association Quercimages vous propose ses séances de cinéma à la salle des fêtes de Lauzerte les jeudis soirs.

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Salle Eglantine Salle des fêtes Allée de Ruppe Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 59 quercimages@laposte.net

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English :

The Quercimages association invites you to its movie screenings at the Lauzerte community hall on Thursday evenings.

L’événement Cinéma à Lauzerte Disclosure Day Lauzerte a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy