Cinéma à Nargis Nargis
Cinéma à Nargis Nargis vendredi 5 juin 2026.
Nargis
Cinéma à Nargis
Nargis Loiret
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Cinéma à Nargis
Une belle comédie française L’Arnaqueuse avec Josiane Balasko. Bon film ! 7 .
Nargis 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Cinema in Nargis
L’événement Cinéma à Nargis Nargis a été mis à jour le 2026-05-30 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
À voir aussi à Nargis (Loiret)
- Fête du village Nargis 6 juin 2026
- Repas dansant Nargis 13 juillet 2026