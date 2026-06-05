Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma à Nargis Nargis

Cinéma à Nargis Nargis

Cinéma à Nargis Nargis vendredi 5 juin 2026.

Ville : 45210 Nargis

Département : Loiret

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 7 7 7 Tarif de base plein tarif

Nargis

Cinéma à Nargis

Nargis Loiret

Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Cinéma à Nargis
Une belle comédie française L’Arnaqueuse avec Josiane Balasko. Bon film ! 7  .

Nargis 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cinema in Nargis

L’événement Cinéma à Nargis Nargis a été mis à jour le 2026-05-30 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS

À voir aussi à Nargis (Loiret)