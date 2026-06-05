Nargis

Fête du village

Nargis Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Fête du village

Venez profiter des animations et des manèges à la fête du village à Nargis ! Activités sportives pour les enfants, spectacle, défilé des lampions ! Venez nombreux ! .

Nargis 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Village festival

L’événement Fête du village Nargis a été mis à jour le 2026-06-02 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS