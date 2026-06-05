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Fête du village Nargis

Fête du village Nargis

Fête du village Nargis samedi 6 juin 2026.

Ville : 45210 Nargis

Département : Loiret

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : Gratuit

Nargis

Fête du village

Nargis Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Fête du village
Venez profiter des animations et des manèges à la fête du village à Nargis ! Activités sportives pour les enfants, spectacle, défilé des lampions ! Venez nombreux !   .

Nargis 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14 

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English :

Village festival

L’événement Fête du village Nargis a été mis à jour le 2026-06-02 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS

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