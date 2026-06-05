Fête du village Nargis
Fête du village Nargis samedi 6 juin 2026.
Nargis
Fête du village
Nargis Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Fête du village
Venez profiter des animations et des manèges à la fête du village à Nargis ! Activités sportives pour les enfants, spectacle, défilé des lampions ! Venez nombreux ! .
Nargis 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14
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English :
Village festival
L’événement Fête du village Nargis a été mis à jour le 2026-06-02 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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