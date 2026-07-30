Cinéma Alverton L’ABANDON Salles des Fêtes d’Arvert Arvert

Informations pratiques

Arvert

Cinéma Alverton L’ABANDON

Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14 20:30:00

fin : 2026-09-14

Date(s) :

2026-09-14

Le Cinéma Alverton vous donne rendez-vous pour L’Abandon , un drame poignant inspiré des derniers jours de Samuel Paty. Un film bouleversant qui revient avec émotion et justesse sur ces événements.



En partenariat avec le Foyer Rural d’Arvert et le CRPC.

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Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36 mairie@ville-arvert.fr

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English :

The Alverton Cinema invites you to see %ABL’Abandon%BB, a poignant drama inspired by the final days of Samuel Paty. A deeply moving film that recounts these events with emotion and accuracy.



In partnership with the Foyer Rural d’Arvert and the CRPC.

L’événement Cinéma Alverton L’ABANDON Arvert a été mis à jour le 2026-07-30 par Royan Atlantique