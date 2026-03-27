Cinéma Anna et les enfants Salle de l’Escale Saint-Denis-d’Oléron
Cinéma Anna et les enfants Salle de l’Escale Saint-Denis-d’Oléron mercredi 8 juillet 2026.
Saint-Denis-d’Oléron
Cinéma Anna et les enfants
Salle de l’Escale Rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 21:00:00
fin : 2026-07-08 23:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Film comédie
De Diane Clavier
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Salle de l’Escale Rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 85 48 culture-animation@st-denis-oleron.fr
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English : Movie Dossier 137
Comedy Film
By Diane Clavier
L’événement Cinéma Anna et les enfants Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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