Cinéma Anna et les enfants Salle de l’Escale Saint-Denis-d’Oléron mercredi 8 juillet 2026.

Saint-Denis-d’Oléron

Cinéma Anna et les enfants

Salle de l’Escale Rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 21:00:00

fin : 2026-07-08 23:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Film comédie

De Diane Clavier

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Salle de l’Escale Rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 85 48 culture-animation@st-denis-oleron.fr

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English : Movie Dossier 137

Comedy Film

By Diane Clavier

L’événement Cinéma Anna et les enfants Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes