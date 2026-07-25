Cinéma Arudy Charlie et les kangourous Cinéma Saint Michel Arudy
samedi 22 août 2026 · Cinéma Saint Michel · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Cinéma Arudy Charlie et les kangourous
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 16:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
1h47 À partir de 6 ans. Aventures de Kate Woods, avec Lily Whiteley, Ryan Corr, Rachel House, Brooke Satchwell, Deborah Mailman.
Après une panne de voiture, Chris, ancien présentateur météo vedette, se retrouve bloqué dans une petite ville reculée d’Australie. Il y fait la connaissance de Charlie, une petite fille aborigène de 12 ans passionnée par les kangourous, et
qui partageait cet amour des animaux avec son père aujourd’hui disparu. Une amitié improbable va alors se nouer entre eux. Ensemble, ils vont recueillir et soigner des bébés kangourous orphelins et leur offrir une seconde chance. Une aventure qui transformera leur vie… .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy Charlie et les kangourous
L’événement Cinéma Arudy Charlie et les kangourous Arudy a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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