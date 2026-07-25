Cinéma Arudy Comète Cinéma Saint Michel Arudy
lundi 24 août 2026 · Cinéma Saint Michel · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Cinéma Arudy Comète
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 21:00:00
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-24
1h37. Drame de Elie Wajeman, avec Vincent Macaigne, Sandor Funtek, Alexia Chardard, Lou Lampros, Ike Zacsongo Joseph.
Alors qu’une comète traverse le ciel de Paris, des destins se croisent dans une ronde mystérieuse. Deux amis sillonnent la ville et font le point sur leur vie. Une jeune femme retrouve un père qu’elle n’attendait plus. Une autre vend de la drogue pour le compte de son frère. Ailleurs, deux êtres hantés par la mort se rencontrent. Pendant ce temps, des comédiens répètent une pièce qui fait étrangement écho à ces existences. Une fresque sur les rencontres inattendues et les hasards qui tissent nos vies. .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy Comète
L’événement Cinéma Arudy Comète Arudy a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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