Cinéma Arudy De la Comédie Française Cinéma Saint Michel Arudy
lundi 10 août 2026 · Cinéma Saint Michel · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Cinéma Arudy De la Comédie Française
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 21:00:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
1h12 Comédie de Martin Darondeau, Bertrand Usclat. Avec Pauline Clément, Laurent Stocker, Julien Frison, Marina Hands.
Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu. Pourtant, Nina n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout car s’il y a bien une règle d’or à la Comédie- Française, c’est qu’on n’annule pas. Commence alors une course contre la montre pour sauver la représentation. .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy De la Comédie Française
L’événement Cinéma Arudy De la Comédie Française Arudy a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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