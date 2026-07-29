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Cinéma Arudy De la Comédie Française Cinéma Saint Michel Arudy

lundi 10 août 2026 · Cinéma Saint Michel · Arudy

Cinéma Arudy De la Comédie Française Cinéma Saint Michel Arudy

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Cinéma Saint Michel
Adresse
11 Rue Saint-Michel
Ville
64260 Arudy
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
5 5 5 Tarif réduit

Arudy

Cinéma Arudy De la Comédie Française

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 21:00:00
fin : 2026-08-10

Date(s) :
2026-08-10

1h12 Comédie de Martin Darondeau, Bertrand Usclat. Avec Pauline Clément, Laurent Stocker, Julien Frison, Marina Hands.
Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu. Pourtant, Nina n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout car s’il y a bien une règle d’or à la Comédie- Française, c’est qu’on n’annule pas. Commence alors une course contre la montre pour sauver la représentation.   .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy De la Comédie Française

L’événement Cinéma Arudy De la Comédie Française Arudy a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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