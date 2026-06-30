Cinéma Arudy Des minions et des monstres Cinéma Saint Michel Arudy
vendredi 17 juillet 2026 · Cinéma Saint Michel · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Cinéma Arudy Des minions et des monstres
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
1h 29min | Animation, Aventure, Comédie, Famille
De Pierre Coffin, Patrick Delage
Une histoire aussi rocambolesque qu’absurde, mais bien sûr totalement véridique, qui raconte comment les Minions, partis à la conquête d’Hollywood, sont devenus des stars de cinéma, pour finalement tout perdre en libérant au passage une bande de monstres déchaînés, avant de s’unir pour tenter de sauver la planète de ce nouveau désastre à leur actif. .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy Des minions et des monstres
L’événement Cinéma Arudy Des minions et des monstres Arudy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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