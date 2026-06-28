Cinéma Arudy Des minions et des monstres Cinéma Saint Michel Arudy samedi 18 juillet 2026.

Arudy

Cinéma Arudy Des minions et des monstres

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 16:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

1h 29min | Animation, Aventure, Comédie, Famille

De Pierre Coffin, Patrick Delage

Une histoire aussi rocambolesque qu’absurde, mais bien sûr totalement véridique, qui raconte comment les Minions, partis à la conquête d’Hollywood, sont devenus des stars de cinéma, pour finalement tout perdre en libérant au passage une bande de monstres déchaînés, avant de s’unir pour tenter de sauver la planète de ce nouveau désastre à leur actif. .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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L’événement Cinéma Arudy Des minions et des monstres Arudy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées