Cinéma Arudy Disclosure Day VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy Disclosure Day VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy lundi 13 juillet 2026.
Arudy
Cinéma Arudy Disclosure Day VOSTFR
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
2h 25min | Science Fiction, Thriller
De Steven Spielberg | Par David Koepp
Avec Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth
Si tu découvrais que nous ne sommes pas seuls ? Si on te le montrait, te le prouvait, ça te ferait peur ? Les gens ont droit à la vérité. Elle appartient à sept milliards de personnes. Chaque seconde nous rapproche de l’inévitable… Disclosure Day.
Séance en VOSTFR .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy Disclosure Day VOSTFR
L’événement Cinéma Arudy Disclosure Day VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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