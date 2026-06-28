Cinéma Arudy Disclosure Day VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Arudy

Cinéma Arudy Disclosure Day VOSTFR

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 21:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

2h 25min | Science Fiction, Thriller

De Steven Spielberg | Par David Koepp

Avec Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth

Si tu découvrais que nous ne sommes pas seuls ? Si on te le montrait, te le prouvait, ça te ferait peur ? Les gens ont droit à la vérité. Elle appartient à sept milliards de personnes. Chaque seconde nous rapproche de l’inévitable… Disclosure Day.

Séance en VOSTFR .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Disclosure Day VOSTFR

L’événement Cinéma Arudy Disclosure Day VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées