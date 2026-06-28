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Cinéma Arudy Disclosure Day VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Disclosure Day VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Disclosure Day VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy lundi 13 juillet 2026.

Lieu
Cinéma Saint Michel
Adresse
11 rue Saint-Michel
Ville
64260 Arudy
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif
5 5 5 Tarif réduit

Arudy

Cinéma Arudy Disclosure Day VOSTFR

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

2h 25min | Science Fiction, Thriller
De Steven Spielberg | Par David Koepp
Avec Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth

Si tu découvrais que nous ne sommes pas seuls ? Si on te le montrait, te le prouvait, ça te ferait peur ? Les gens ont droit à la vérité. Elle appartient à sept milliards de personnes. Chaque seconde nous rapproche de l’inévitable… Disclosure Day.

Séance en VOSTFR   .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Disclosure Day VOSTFR

L’événement Cinéma Arudy Disclosure Day VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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