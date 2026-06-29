Cinéma Arudy D’un monde à l’autre Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy D’un monde à l’autre Cinéma Saint Michel Arudy vendredi 10 juillet 2026.
Arudy
Cinéma Arudy D’un monde à l’autre
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
1h 15min | Documentaire
D’un monde à l’autre est un documentaire intime, un voyage humain et sensoriel à travers le deuil et l’amitié. Après la mort accidentelle de son meilleur ami, Jérémie entame un chemin de recueillement grâce à la rencontre d’un explorateur français, Loury, qui parcourt des territoires inhabités dans des conditions extrêmes. Ils vont partir ensemble à travers la banquise arctique. Livrés à eux-mêmes, les deux hommes vont s’éprouver, jusqu’à redevenir vivants.
Séance précédée d’un court métrage .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy D’un monde à l’autre
L’événement Cinéma Arudy D’un monde à l’autre Arudy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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