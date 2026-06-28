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Cinéma Arudy Entre ciel et terre Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Entre ciel et terre Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Entre ciel et terre Cinéma Saint Michel Arudy samedi 11 juillet 2026.

Lieu
Cinéma Saint Michel
Adresse
11 Rue Saint-Michel
Ville
64260 Arudy
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Tarif
5 5 5 Tarif réduit

Arudy

Cinéma Arudy Entre ciel et terre

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 16:30:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

0h 33min | Animation, Famille
Un oisillon se lance dans les airs. Un petit chiot découvre la matière. Un enfant savoure une soupe cosmique. Une chouette au sommeil chaotique. Une souris veut voir le soleil. Et une autre renvoie les étoiles dans le ciel. Sept histoires vues de la Terre comme du Ciel.

Programme
– Premier envol d’Adrián Jaffé
– La Chouette qui voulait dormir de Ruslan Synkevich
– Soupe d’étoiles de Cho Su-a, Nam Seung-min, Cheon Ye-rim et Ju Seo-eun
-Jour de pluie de Park Saeyeon
– Le Petit monde de Tatarang de Kim Manri
-Sauveurs d’étoiles de Maria Rumyantseva
-Des ailes pour un ami de Mikhail Aldashin   .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Entre ciel et terre

L’événement Cinéma Arudy Entre ciel et terre Arudy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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