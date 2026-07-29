Cinéma Arudy Kayara, princesse Inca Cinéma Saint Michel Arudy

Informations pratiques

Arudy

Cinéma Arudy Kayara, princesse Inca

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 16:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

1h21- Animation, aventure, Famille. A partir de 6 ans.

De Dirk Hampel, Cesar Zelada.

Dans l’Empire inca, Kayara, 16 ans, rêve de rejoindre les Chasquis, les légendaires messagers qui parcourent le royaume. Mais cette mission prestigieuse est réservée aux hommes… Déterminée à prouver sa valeur, Kayara se déguise en garçon pour participer à la grande Course des Messagers devant l’Empereur. Courageuse et intrépide, la jeune fille va défier les traditions pour accomplir son destin. .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Kayara, princesse Inca

L’événement Cinéma Arudy Kayara, princesse Inca Arudy a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées