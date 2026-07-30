Cinéma Arudy Kill Bill The Whole bloody affair VOSTFR Séance spéciale Cinéma Saint Michel Arudy
samedi 8 août 2026 · Cinéma Saint Michel · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Cinéma Arudy Kill Bill The Whole bloody affair VOSTFR Séance spéciale
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
4h35 dont 15 min d’entracte VOSTFR Interdit moins de 16 ans. Action, thriller de Quentin Tarantino, avec Uma Thurman, David Carradine, Lucy Liu, Vivica A. Fox.
Ancienne membre d’une organisation de tueurs d’élite, La Mariée est laissée pour morte lors de son propre mariage par son ancien amant et mentor, Bill. Après avoir survécu à une balle dans la tête et perdu l’enfant qu’elle portait, elle sort d’un coma avec un seul objectif la vengeance. Elle va devoir traquer les quatre membres restants du Détachement International des Vipères Assassines avant de pouvoir affronter Bill lui-même. .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy Kill Bill The Whole bloody affair VOSTFR Séance spéciale
L’événement Cinéma Arudy Kill Bill The Whole bloody affair VOSTFR Séance spéciale Arudy a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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