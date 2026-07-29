Cinéma Arudy La Baleine et le musicien Cinéma Saint Michel Arudy

Informations pratiques

Arudy

Cinéma Arudy La Baleine et le musicien

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 21:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

1h23 Documentaire, de Valentin Paoli.

Après avoir découvert que sa musique semble mystérieusement attirer les cétacés, le compositeur Rone embarque pour une expérience singulière tenter d‘établir un dialogue musical en pleine mer avec une baleine à bosse. Lui répondra-t-elle ? Avec ce titre aux faux airs d’une fable de la Fontaine, nous embarquons pourtant dans une histoire bien réelle… mais aussi enchantée et formidablement inspirante… En racontant avant tout une expérience d’écoute et d’émerveillement face aux émotions animales, le film nous donne à entendre, à sa manière, une part du chant des océans. .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy La Baleine et le musicien

L’événement Cinéma Arudy La Baleine et le musicien Arudy a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées