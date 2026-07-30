Cinéma Arudy La chaleur Cinéma Saint Michel Arudy
lundi 17 août 2026 · Cinéma Saint Michel · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Cinéma Arudy La chaleur
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 21:00:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
1h32 Drame de Stéphane Demoustier, avec Hadrien Hussein, Tristan Richard, Martina La Manna, Noé Houssard.
Il fait anormalement chaud sur les plages des Landes et Marouane, 17 ans, passe sa dernière journée au camping avec une angoisse le corps qu’il a enseveli la veille sur la plage va-t-il apparaître au grand jour? Marouane se demande par ailleurs s’il n’est pas en train de tomber amoureux de la charmante Giulia. .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy La chaleur
L’événement Cinéma Arudy La chaleur Arudy a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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