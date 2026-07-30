UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Arudy

Cinéma Arudy La chaleur Cinéma Saint Michel Arudy

lundi 17 août 2026 · Cinéma Saint Michel · Arudy

Cinéma Arudy La chaleur Cinéma Saint Michel Arudy

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Cinéma Saint Michel
Adresse
11 rue Saint-Michel
Ville
64260 Arudy
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
5 5 5 Tarif réduit

Arudy

Cinéma Arudy La chaleur

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 21:00:00
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-08-17

1h32 Drame de Stéphane Demoustier, avec Hadrien Hussein, Tristan Richard, Martina La Manna, Noé Houssard.
Il fait anormalement chaud sur les plages des Landes et Marouane, 17 ans, passe sa dernière journée au camping avec une angoisse le corps qu’il a enseveli la veille sur la plage va-t-il apparaître au grand jour? Marouane se demande par ailleurs s’il n’est pas en train de tomber amoureux de la charmante Giulia.   .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinemarudy64@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Arudy La chaleur

L’événement Cinéma Arudy La chaleur Arudy a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

À voir aussi à Arudy (Pyrénées-Atlantiques)