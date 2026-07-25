Cinéma Arudy Le berger et les ours Cinéma Saint Michel Arudy

Informations pratiques

Arudy

Cinéma Arudy Le berger et les ours

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 18:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

1h41 Documentaire de Max Keegan.

Dans les Pyrénées françaises, la réintroduction d’ours dans une communauté pastorale ravive les tensions au sein d’un village de montagne. Certains sont pour la préservation, d’autres découvrent leurs brebis tuées. Le fi lm suit un berger vieillissant et un adolescent passionné par la nature et les animaux. Tous deux sont fascinés par ces ours et passent jours et nuits d’orage au cœur des massifs à les attendre, les épier, les surprendre… .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Le berger et les ours

L’événement Cinéma Arudy Le berger et les ours Arudy a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées