Cinéma Arudy Le berger et les ours Cinéma Saint Michel Arudy
dimanche 9 août 2026 · Cinéma Saint Michel · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Cinéma Arudy Le berger et les ours
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
1h41 Documentaire de Max Keegan.
Dans les Pyrénées françaises, la réintroduction d’ours dans une communauté pastorale ravive les tensions au sein d’un village de montagne. Certains sont pour la préservation, d’autres découvrent leurs brebis tuées. Le fi lm suit un berger vieillissant et un adolescent passionné par la nature et les animaux. Tous deux sont fascinés par ces ours et passent jours et nuits d’orage au cœur des massifs à les attendre, les épier, les surprendre… .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma Arudy Le berger et les ours
L’événement Cinéma Arudy Le berger et les ours Arudy a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
À voir aussi à Arudy (Pyrénées-Atlantiques)
- Exposition Peintures et céramiques Marie Bendler, Océane de Beyssac et Chris Van Eeden Galerie Abraxas Arudy 30 juillet 2026
- Concert Lamine Cissokho La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy 30 juillet 2026
- Visite nocturne du village d’Arudy Place de l’Hôtel de Ville Arudy 30 juillet 2026
- Cinéma Arudy L’étrangère Cinéma Saint Michel Arudy 30 juillet 2026
- Exposition Festival de clouleurs 2026 Atelier Mine de crayon Place de l’Hôtel de ville Arudy 31 juillet 2026