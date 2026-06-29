Cinéma Arudy Le garçon qui faisait danser les collines VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy Le garçon qui faisait danser les collines VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy jeudi 2 juillet 2026.
Arudy
Cinéma Arudy Le garçon qui faisait danser les collines VOSTFR
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 21:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
VOSTFR
1h 39min | Comédie, Drame, Musical
De Georgi M. Unkovski | Par Georgi M. Unkovski
Avec Arif Jakup, Agush Agushev, Dora Akan Zlatanova
Ahmet, 15 ans, grandit au milieu des montagnes de Macédoine, où il garde les moutons de son père tout en prenant soin de son petit frère. Mais lui, ce qui le fait rêver, c’est la musique. Entre les attentes de son entourage et ses envies d’ailleurs, Ahmet pourra-t-il un jour suivre son propre chemin ? .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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L’événement Cinéma Arudy Le garçon qui faisait danser les collines VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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