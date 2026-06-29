UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma Arudy Le garçon qui faisait danser les collines VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Le garçon qui faisait danser les collines VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Le garçon qui faisait danser les collines VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy jeudi 2 juillet 2026.

Lieu
Cinéma Saint Michel
Adresse
11 Rue Saint-Michel
Ville
64260 Arudy
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
jeudi 2 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif
5 5 5 Tarif réduit

Arudy

Cinéma Arudy Le garçon qui faisait danser les collines VOSTFR

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 21:00:00
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02

VOSTFR

1h 39min | Comédie, Drame, Musical
De Georgi M. Unkovski | Par Georgi M. Unkovski
Avec Arif Jakup, Agush Agushev, Dora Akan Zlatanova

Ahmet, 15 ans, grandit au milieu des montagnes de Macédoine, où il garde les moutons de son père tout en prenant soin de son petit frère. Mais lui, ce qui le fait rêver, c’est la musique. Entre les attentes de son entourage et ses envies d’ailleurs, Ahmet pourra-t-il un jour suivre son propre chemin ?   .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinemarudy64@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Arudy Le garçon qui faisait danser les collines VOSTFR

L’événement Cinéma Arudy Le garçon qui faisait danser les collines VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

À voir aussi à Arudy (Pyrénées-Atlantiques)