Cinéma Arudy Le garçon qui faisait danser les collines VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Informations pratiques

Arudy

Cinéma Arudy Le garçon qui faisait danser les collines VOSTFR

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 21:00:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

VOSTFR

1h 39min | Comédie, Drame, Musical

De Georgi M. Unkovski | Par Georgi M. Unkovski

Avec Arif Jakup, Agush Agushev, Dora Akan Zlatanova

Ahmet, 15 ans, grandit au milieu des montagnes de Macédoine, où il garde les moutons de son père tout en prenant soin de son petit frère. Mais lui, ce qui le fait rêver, c’est la musique. Entre les attentes de son entourage et ses envies d’ailleurs, Ahmet pourra-t-il un jour suivre son propre chemin ? .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Le garçon qui faisait danser les collines VOSTFR

L’événement Cinéma Arudy Le garçon qui faisait danser les collines VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées