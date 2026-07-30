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Cinéma Arudy Le héros de Berlin Cinéma Saint Michel Arudy

dimanche 23 août 2026 · Cinéma Saint Michel · Arudy

Cinéma Arudy Le héros de Berlin Cinéma Saint Michel Arudy

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Cinéma Saint Michel
Adresse
11 rue Saint-Michel
Ville
64260 Arudy
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
5 5 5 Tarif réduit

Arudy

Cinéma Arudy Le héros de Berlin

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 21:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

1h53 Comédie dramatique de Wolfgang Becker, avec Charly Hübner, Christiane Paul, Leon Ullrich, Leonie Benesch, Thorsten Merten.
Micha Hartung, propriétaire d’un vidéoclub berlinois au bord de la faillite, voit sa vie basculer à l’occasion du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin un journaliste le présente comme le cerveau d’une évasion massive historique de la RDA. Devenu un héros malgré lui, il se retrouve pris dans un engrenage de semi-vérités et de mensonges éhontés.   .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Le héros de Berlin

L’événement Cinéma Arudy Le héros de Berlin Arudy a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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