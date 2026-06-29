Cinéma Arudy Le virtuose VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Arudy

Cinéma Arudy Le virtuose VOSTFR

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 21:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

EN VOSTFR 1h 49min | Thriller

De Daniel Roher | Par Daniel Roher, Robert Ramsey

Avec Leo Woodall, Dustin Hoffman, Havana Rose Liu

Doté d’une ouïe exceptionnelle, un jeune accordeur de piano voit sa vie basculer lorsque son talent attire l’attention de criminels qui l’entraînent dans une série de cambriolages de plus en plus risqués. Malgré lui, il s’enfonce dans un engrenage dangereux qui pourrait lui coûter bien plus que sa liberté.

Séance précédée d’un court métrage .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Arudy Le virtuose VOSTFR

L’événement Cinéma Arudy Le virtuose VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées