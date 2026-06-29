Cinéma Arudy Le virtuose VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy Le virtuose VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy mardi 7 juillet 2026.
Arudy
Cinéma Arudy Le virtuose VOSTFR
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 21:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
EN VOSTFR 1h 49min | Thriller
De Daniel Roher | Par Daniel Roher, Robert Ramsey
Avec Leo Woodall, Dustin Hoffman, Havana Rose Liu
Doté d’une ouïe exceptionnelle, un jeune accordeur de piano voit sa vie basculer lorsque son talent attire l’attention de criminels qui l’entraînent dans une série de cambriolages de plus en plus risqués. Malgré lui, il s’enfonce dans un engrenage dangereux qui pourrait lui coûter bien plus que sa liberté.
Séance précédée d’un court métrage .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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L’événement Cinéma Arudy Le virtuose VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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