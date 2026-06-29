Cinéma Arudy Les caprices de l’enfant roi Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy Les caprices de l’enfant roi Cinéma Saint Michel Arudy samedi 18 juillet 2026.
Arudy
Cinéma Arudy Les caprices de l’enfant roi
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
1h 54min | Comédie dramatique, Historique
1651. Louis (pas encore XIV) est un jeune adolescent. Alors que la Fronde menace, sa mère Anne d’Autriche décide d’exfiltrer son fils pour le mettre à l’abri et le remplace par un sosie. Louis est confié par D’Artagnan à Cyrano de Bergerac qui le cache au sein de la troupe de théâtre de Madeleine Béjart et Molière. Tandis que Madeleine et Cyrano se découvrent une passion commune pour le jeune Molière, Louis découvre la vie et ses plaisirs, l’art et le travail, le courage et la stratégie, tout ce qui fera de lui le Roi Soleil. .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy Les caprices de l’enfant roi
L’événement Cinéma Arudy Les caprices de l’enfant roi Arudy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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