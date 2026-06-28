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Cinéma Arudy L’objet du délit Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy L’objet du délit Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy L’objet du délit Cinéma Saint Michel Arudy dimanche 5 juillet 2026.

Lieu
Cinéma Saint Michel
Adresse
11 Rue Saint-Michel
Ville
64260 Arudy
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif
5 5 5 Tarif réduit

Arudy

Cinéma Arudy L’objet du délit

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 21:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

2h 13min | Comédie dramatique
De Agnès Jaoui | Par Agnès Jaoui
Avec Agnès Jaoui, Daniel Auteuil, Eye Haïdara

Dans les coulisses d’une ambitieuse production de l’opéra Les Noces de Figaro , les tensions montent lorsqu’une accusation d’agression sexuelle éclate, mettant en péril la production et forçant chacun à prendre position. Les conflits d’opinion et de génération se font jour, et comme toujours chez Agnès Jaoui, le rire n’est jamais loin du drame.   .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy L’objet du délit

L’événement Cinéma Arudy L’objet du délit Arudy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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