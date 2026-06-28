Cinéma Arudy L’objet du délit Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy L’objet du délit Cinéma Saint Michel Arudy dimanche 5 juillet 2026.
Arudy
Cinéma Arudy L’objet du délit
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 21:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
2h 13min | Comédie dramatique
De Agnès Jaoui | Par Agnès Jaoui
Avec Agnès Jaoui, Daniel Auteuil, Eye Haïdara
Dans les coulisses d’une ambitieuse production de l’opéra Les Noces de Figaro , les tensions montent lorsqu’une accusation d’agression sexuelle éclate, mettant en péril la production et forçant chacun à prendre position. Les conflits d’opinion et de génération se font jour, et comme toujours chez Agnès Jaoui, le rire n’est jamais loin du drame. .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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L’événement Cinéma Arudy L’objet du délit Arudy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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