Cinéma Arudy L’Odyssée Cinéma Saint Michel Arudy

Informations pratiques

Arudy

Cinéma Arudy L’Odyssée

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 17:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

2h52 Interdit moins de 12 ans. Action de Christopher Nolan, avec Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron, Zendaya.

L’Odyssée est une épopée mythique tournée à travers le monde qui suit le retour d’Ulysse vers Ithaque. Pour la première fois, la saga fondatrice d’Homère est portée sur les écrans de manière spectaculaire. .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy L’Odyssée

L’événement Cinéma Arudy L’Odyssée Arudy a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées