Cinéma Arudy Mon premier ciné avec les trois Bricochons Cinéma Saint Michel Arudy
mercredi 5 août 2026 · Cinéma Saint Michel · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Cinéma Arudy Mon premier ciné avec les trois Bricochons
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 16:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
0h53 Animation de Romain Villemaine. A partir de 3 ans.
Découvrez pour la première fois Les Trois Bricochons au cinéma avec des épisodes inédits pleins d’humour et de
constructions ! Au programme Charlie, Cesar et Cornelia donnent des cours de bricolage aux Lapinous… et même à Wilf ! Mais aussi l’invention d’un super gadget et des jeux grandeur nature, absolument géants sur grand écran. .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy Mon premier ciné avec les trois Bricochons
L’événement Cinéma Arudy Mon premier ciné avec les trois Bricochons Arudy a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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