Cinéma Arudy Spider-man Brand new day Cinéma Saint Michel Arudy
dimanche 23 août 2026 · Cinéma Saint Michel · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Cinéma Arudy Spider-man Brand new day
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 17:30:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
2h25. Action, aventure, fantastique, science-fiction de Destin Daniel Cretton, avec Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal.
C’est un tout nouveau jour pour Peter Parker Dans un monde qui ne se souvient plus de lui, il poursuit sans relâche sa lutte contre la criminalité. Mais le sentiment d’avoir été oublié par ses amis qui avancent désormais sans lui provoque un changement chez Peter qu’il n’est peut-être pas en mesure de contrôler. Et pourtant, c’est cette mutation qui pourrait être sa seule chance de s’opposer à un adversaire terrifiant, capable d’agir sans jamais être repéré et prêt à s’attaquer à la ville et à tous les proches de Spider-Man. Car si le monde ne se souvient plus de Peter Parker, lui ne l’a pas oublié… .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy Spider-man Brand new day
L’événement Cinéma Arudy Spider-man Brand new day Arudy a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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