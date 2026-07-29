Cinéma Arudy The last viking VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Informations pratiques

Arudy

Cinéma Arudy The last viking VOSTFR

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 21:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

1h56 VOSTFR Interdit moins de 12 ans. Comédie, dramatique de Anders Thomas Jensen, avec Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Lars Brygmann, Sofi e Gråbøl, Bodil Jorgensen.

Après quinze ans derrière les barreaux, un braqueur de banque sort de prison et veut récupérer le butin qu’il avait confié à son frère avant son arrestation. Mais ce dernier, convaincu d’être la réincarnation de John Lennon, l’entraîne dans un voyage aussi inattendu qu’improbable… Entre thriller violent et comédie absurde, un film irrésistible. .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Arudy The last viking VOSTFR

L’événement Cinéma Arudy The last viking VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées