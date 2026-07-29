Cinéma Arudy The last viking VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy
dimanche 16 août 2026 · Cinéma Saint Michel · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Cinéma Arudy The last viking VOSTFR
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 21:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
1h56 VOSTFR Interdit moins de 12 ans. Comédie, dramatique de Anders Thomas Jensen, avec Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Lars Brygmann, Sofi e Gråbøl, Bodil Jorgensen.
Après quinze ans derrière les barreaux, un braqueur de banque sort de prison et veut récupérer le butin qu’il avait confié à son frère avant son arrestation. Mais ce dernier, convaincu d’être la réincarnation de John Lennon, l’entraîne dans un voyage aussi inattendu qu’improbable… Entre thriller violent et comédie absurde, un film irrésistible. .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma Arudy The last viking VOSTFR
L’événement Cinéma Arudy The last viking VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
À voir aussi à Arudy (Pyrénées-Atlantiques)
- Cinéma Arudy Kayara, princesse Inca Cinéma Saint Michel Arudy 29 juillet 2026
- Exposition Peintures et céramiques Marie Bendler, Océane de Beyssac et Chris Van Eeden Galerie Abraxas Arudy 30 juillet 2026
- Concert Lamine Cissokho La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy 30 juillet 2026
- Visite nocturne du village d’Arudy Place de l’Hôtel de Ville Arudy 30 juillet 2026
- Cinéma Arudy L’étrangère Cinéma Saint Michel Arudy 30 juillet 2026