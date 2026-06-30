Cinéma Arudy Toy Story 5 Cinéma Saint Michel Arudy
samedi 4 juillet 2026 · Cinéma Saint Michel · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Cinéma Arudy Toy Story 5
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 16:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
1h 42min | Animation, Aventure, Comédie, Famille
De Andrew Stanton, McKenna Harris
Avec Jean-Philippe Puymartin, Tom Hanks, Richard Darbois
Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique ! .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy Toy Story 5
L’événement Cinéma Arudy Toy Story 5 Arudy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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