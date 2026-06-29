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Cinéma Arudy Toy Story 5 Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Toy Story 5 Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Toy Story 5 Cinéma Saint Michel Arudy dimanche 5 juillet 2026.

Lieu
Cinéma Saint Michel
Adresse
11 rue Saint-Michel
Ville
64260 Arudy
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
5 5 5 Tarif réduit

Arudy

Cinéma Arudy Toy Story 5

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 18:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

1h 42min | Animation, Aventure, Comédie, Famille
De Andrew Stanton, McKenna Harris
Avec Jean-Philippe Puymartin, Tom Hanks, Richard Darbois

Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique !   .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Toy Story 5

L’événement Cinéma Arudy Toy Story 5 Arudy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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