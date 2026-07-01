Cinéma Arudy Un champ de fraises pour l’éternité Cinéma Saint Michel Arudy

Informations pratiques

Arudy

Cinéma Arudy Un champ de fraises pour l’éternité

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

1h44 Comédie de Alain Raoust, avec Philippe Rebbot, Grégory Montel, Florence Loiret Caille.

Radio Pomski livre sa dernière bataille. Cultissime radio locale, lovée dans un camping, elle ressemble à celles et ceux qui y résident à l’année et que la vie a cabossés. Alors que la menace d’une expulsion se resserre, l’antenne devient le coeur battant d’une communauté où se mêlent destins ordinaires et extraordinaires, tentatives de bonheur, et certitude fragile, qu’ensemble, tout n’est pas encore perdu. À sa manière, chacun essaie de sauver bien plus qu’un lieu une certaine idée de l’amour et de l’amitié. .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Un champ de fraises pour l’éternité

L’événement Cinéma Arudy Un champ de fraises pour l’éternité Arudy a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées