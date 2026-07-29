Cinéma Arudy Vaïana, la légende du bout du monde Cinéma Saint Michel Arudy

Informations pratiques

Arudy

Cinéma Arudy Vaïana, la légende du bout du monde

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 21:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

1h 56min Aventure, Comédie, Famille. A partir de 6 ans.

De Thomas Kail. Par Jared Bush, Dana Ledoux Miller. Avec Catherine Laga’aia, Dwayne Johnson, Rena Owen.

Répondant à l’appel de l’océan, Vaiana s’aventure pour la première fois par-delà le récif de son île de Motunui. Accompagnée du célèbre demi-dieu Maui, elle embarque pour un voyage inoubliable destiné à permettre à son peuple de retrouver sa prospérité… .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Vaïana, la légende du bout du monde

L’événement Cinéma Arudy Vaïana, la légende du bout du monde Arudy a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées