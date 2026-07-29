Cinéma Arudy Vaïana, la légende du bout du monde Cinéma Saint Michel Arudy
samedi 1 août 2026 · Cinéma Saint Michel · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Cinéma Arudy Vaïana, la légende du bout du monde
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 21:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
1h 56min Aventure, Comédie, Famille. A partir de 6 ans.
De Thomas Kail. Par Jared Bush, Dana Ledoux Miller. Avec Catherine Laga’aia, Dwayne Johnson, Rena Owen.
Répondant à l’appel de l’océan, Vaiana s’aventure pour la première fois par-delà le récif de son île de Motunui. Accompagnée du célèbre demi-dieu Maui, elle embarque pour un voyage inoubliable destiné à permettre à son peuple de retrouver sa prospérité… .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma Arudy Vaïana, la légende du bout du monde
L’événement Cinéma Arudy Vaïana, la légende du bout du monde Arudy a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
À voir aussi à Arudy (Pyrénées-Atlantiques)
- Cinéma Arudy Kayara, princesse Inca Cinéma Saint Michel Arudy 29 juillet 2026
- Exposition Peintures et céramiques Marie Bendler, Océane de Beyssac et Chris Van Eeden Galerie Abraxas Arudy 30 juillet 2026
- Concert Lamine Cissokho La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy 30 juillet 2026
- Visite nocturne du village d’Arudy Place de l’Hôtel de Ville Arudy 30 juillet 2026
- Cinéma Arudy L’étrangère Cinéma Saint Michel Arudy 30 juillet 2026