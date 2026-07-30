UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Arudy

Cinéma Arudy Vaïana, la légende du bout du monde Cinéma Saint Michel Arudy

dimanche 2 août 2026 · Cinéma Saint Michel · Arudy

Cinéma Arudy Vaïana, la légende du bout du monde Cinéma Saint Michel Arudy

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Cinéma Saint Michel
Adresse
11 Rue Saint-Michel
Ville
64260 Arudy
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
5 5 5 Tarif réduit

Arudy

Cinéma Arudy Vaïana, la légende du bout du monde

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 18:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

1h 56min Aventure, Comédie, Famille. A partir de 6 ans.
De Thomas Kail. Par Jared Bush, Dana Ledoux Miller. Avec Catherine Laga’aia, Dwayne Johnson, Rena Owen.
Répondant à l’appel de l’océan, Vaiana s’aventure pour la première fois par-delà le récif de son île de Motunui. Accompagnée du célèbre demi-dieu Maui, elle embarque pour un voyage inoubliable destiné à permettre à son peuple de retrouver sa prospérité…   .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinemarudy64@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Arudy Vaïana, la légende du bout du monde

L’événement Cinéma Arudy Vaïana, la légende du bout du monde Arudy a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

À voir aussi à Arudy (Pyrénées-Atlantiques)