CINEMA & ATELIER ENFANTS/PARENTS SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Informations pratiques

Saint-Laurent-de-Neste

CINEMA & ATELIER ENFANTS/PARENTS

SAINT-LAURENT-DE-NESTE CENTRE CULTUREL DE LA MAISON DU SAVOIR Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 10:00:00

fin : 2026-11-28 12:00:00

Date(s) :

2026-11-28

Une première partie composé de 6 courts métrages d’animation qui fera découvrir aux plus petits un uni-vers bariolé et bigarré.

Suivi d’un atelier en binôme enfant/parent ou grand parent, mené par Aude Larmet pour partager un moment créatif ensemble réalisation d’un mini film à 4 main pour suivre l’aventure d’une couleur.

Dès 3 ans

Atelier gratuit

Inscription indispensable, limité à 10 binômes, à mediation@maisondusavoir65.fr

Tarif habituel pour la séance de cinéma 4/6€

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SAINT-LAURENT-DE-NESTE CENTRE CULTUREL DE LA MAISON DU SAVOIR Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

The first part consists of six animated short films that will introduce young children to a colorful and vibrant universe.

Followed by a parent-child or grandparent-grandchild workshop led by Aude Larmet to share a creative moment together: making a mini-film as a team to follow the adventure of a color.

Ages 3 and up

Free workshop

Registration required; limited to 10 pairs; email mediation@maisondusavoir65.fr

Regular price for the 4/6 movie screening?

L’événement CINEMA & ATELIER ENFANTS/PARENTS Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-07-08 par OT de Neste-Barousse|CDT65