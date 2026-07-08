CINEMA & ATELIER ENFANTS/PARENTS SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste
samedi 28 novembre 2026 · SAINT-LAURENT-DE-NESTE · Saint-Laurent-de-Neste
Informations pratiques
Saint-Laurent-de-Neste
CINEMA & ATELIER ENFANTS/PARENTS
SAINT-LAURENT-DE-NESTE CENTRE CULTUREL DE LA MAISON DU SAVOIR Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 10:00:00
fin : 2026-11-28 12:00:00
Date(s) :
2026-11-28
Une première partie composé de 6 courts métrages d’animation qui fera découvrir aux plus petits un uni-vers bariolé et bigarré.
Suivi d’un atelier en binôme enfant/parent ou grand parent, mené par Aude Larmet pour partager un moment créatif ensemble réalisation d’un mini film à 4 main pour suivre l’aventure d’une couleur.
Dès 3 ans
Atelier gratuit
Inscription indispensable, limité à 10 binômes, à mediation@maisondusavoir65.fr
Tarif habituel pour la séance de cinéma 4/6€
.
SAINT-LAURENT-DE-NESTE CENTRE CULTUREL DE LA MAISON DU SAVOIR Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
The first part consists of six animated short films that will introduce young children to a colorful and vibrant universe.
Followed by a parent-child or grandparent-grandchild workshop led by Aude Larmet to share a creative moment together: making a mini-film as a team to follow the adventure of a color.
Ages 3 and up
Free workshop
Registration required; limited to 10 pairs; email mediation@maisondusavoir65.fr
Regular price for the 4/6 movie screening?
L’événement CINEMA & ATELIER ENFANTS/PARENTS Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-07-08 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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