Cinéma « au coeur d’une restauration », Tempo, Léguevin

Informations pratiques

Cinéma « au coeur d’une restauration » 19 et 20 septembre Tempo Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Projection du film en sortie nationale.

5€

Tempo 1 Route de Toulouse, 31490 Léguevin Léguevin 31490 Haute-Garonne Occitanie https://www.tempo-leguevin.fr/ Le Tempo est une salle de spectacles à Léguevin.

Projection du film en sortie nationale.