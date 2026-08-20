UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Léguevin

Cinéma « au coeur d’une restauration », Tempo, Léguevin

samedi 19 septembre 2026 · Tempo · Léguevin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Tempo
Adresse
1 Route de Toulouse, 31490 Léguevin
Ville
31490 Léguevin
Département
Haute-Garonne

Cinéma « au coeur d’une restauration » 19 et 20 septembre Tempo Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Projection du film en sortie nationale.
5€

Tempo 1 Route de Toulouse, 31490 Léguevin Léguevin 31490 Haute-Garonne Occitanie https://www.tempo-leguevin.fr/ Le Tempo est une salle de spectacles à Léguevin.
Projection du film en sortie nationale.

À voir aussi à Leguevin (Haute-Garonne)