Cinéma au Relais Culturel Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer

Informations pratiques

Saintes-Maries-de-la-Mer

Cinéma au Relais Culturel

Samedi 12 septembre 2026 à partir de 21h.

Dimanche 13 septembre 2026 à partir de 18h30. Relais Culturel Av Th.Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13

Tombé du ciel

12 août 2026 en salle | 1h 32min | Comédie, Famille

De Mohamed Hamidi | Par Ilyes Djadel, Mathieu Oullion

Avec Ilyes Djadel, Josiane Balasko, Fred Testot

Tout public

Ilyes mène une vie joyeuse dans la banlieue de Roubaix. Seul problème le bac. Après avoir échoué deux fois, c’est sa dernière chance de l’avoir et de rendre enfin fier ses parents. Mais un incendie survient pendant le bac blanc, et on l’accuse d’en être à l’origine… Exclu de son lycée, il doit quitter son quartier et aller dans le seul établissement qui l’accepte le pensionnat catholique de Saint-Albert-le-Grand, en Bourgogne. Entre choc des cultures et quête de rédemption, Ilyes va devoir surmonter ses préjugés… Et ceux des autres. .

Relais Culturel Av Th.Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60 relaisculturel@saintesmaries.com

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English :

Fallen from the Sky

August 12, 2026 in theaters | 1 hr 32 min | Comedy, Family

Directed by Mohamed Hamidi | Written by Ilyes Djadel, Mathieu Oullion

Starring Ilyes Djadel, Josiane Balasko, Fred Testot

L’événement Cinéma au Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer