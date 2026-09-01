Cinéma au Relais Culturel Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer
samedi 12 septembre 2026 · Relais Culturel · Saintes-Maries-de-la-Mer
Informations pratiques
Saintes-Maries-de-la-Mer
Cinéma au Relais Culturel
Samedi 12 septembre 2026 à partir de 21h.
Dimanche 13 septembre 2026 à partir de 18h30. Relais Culturel Av Th.Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13
Tombé du ciel
12 août 2026 en salle | 1h 32min | Comédie, Famille
De Mohamed Hamidi | Par Ilyes Djadel, Mathieu Oullion
Avec Ilyes Djadel, Josiane Balasko, Fred Testot
Tout public
Ilyes mène une vie joyeuse dans la banlieue de Roubaix. Seul problème le bac. Après avoir échoué deux fois, c’est sa dernière chance de l’avoir et de rendre enfin fier ses parents. Mais un incendie survient pendant le bac blanc, et on l’accuse d’en être à l’origine… Exclu de son lycée, il doit quitter son quartier et aller dans le seul établissement qui l’accepte le pensionnat catholique de Saint-Albert-le-Grand, en Bourgogne. Entre choc des cultures et quête de rédemption, Ilyes va devoir surmonter ses préjugés… Et ceux des autres. .
Relais Culturel Av Th.Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60 relaisculturel@saintesmaries.com
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English :
Fallen from the Sky
August 12, 2026 in theaters | 1 hr 32 min | Comedy, Family
Directed by Mohamed Hamidi | Written by Ilyes Djadel, Mathieu Oullion
Starring Ilyes Djadel, Josiane Balasko, Fred Testot
L’événement Cinéma au Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
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