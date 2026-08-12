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Cinéma au Relais Culturel Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer

dimanche 13 septembre 2026 · Relais Culturel · Saintes-Maries-de-la-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Relais Culturel
Adresse
Avenue Van Gogh
Ville
13460 Saintes-Maries-de-la-Mer
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Saintes-Maries-de-la-Mer

Cinéma au Relais Culturel

Dimanche 13 septembre 2026 à partir de 15h. Relais Culturel Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 15:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Soudain
12 août 2026 en salle | 3h 15min | Drame
De Ryūsuke Hamaguchi | Par Ryūsuke Hamaguchi, Léa Le Dimna
Avec Virginie Efira, Tao Okamoto, Kodai Kurosaki
Titre original All of a Sudden
Tout public
Directrice d’un établissement pour personnes âgées, Marie-Lou tente d’y instaurer une philosophie de soins innovante basée sur l’écoute et la dignité des résidents, malgré la réticence d’une partie de ses équipes. Sa rencontre avec Mari, une metteuse en scène japonaise qui se bat contre un cancer, va bouleverser sa trajectoire. En nouant une amitié profonde, les deux femmes engagent ensemble un combat pour “rendre possible l’impossible”.   .

Relais Culturel Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60 

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English :

Suddenly
August 12, 2026 in theaters | 3 hr 15 min | Drama
Directed by Ry?suke Hamaguchi | Written by Ry?suke Hamaguchi, L%E9a Le Dimna
Starring Virginie Efira, Tao Okamoto, Kodai Kurosaki
Original title: All of a Sudden

L’événement Cinéma au Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer

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