Cinéma au Relais Culturel Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer

Informations pratiques

Saintes-Maries-de-la-Mer

Cinéma au Relais Culturel

Dimanche 13 septembre 2026 à partir de 15h. Relais Culturel Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 15:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Soudain

12 août 2026 en salle | 3h 15min | Drame

De Ryūsuke Hamaguchi | Par Ryūsuke Hamaguchi, Léa Le Dimna

Avec Virginie Efira, Tao Okamoto, Kodai Kurosaki

Titre original All of a Sudden

Tout public

Directrice d’un établissement pour personnes âgées, Marie-Lou tente d’y instaurer une philosophie de soins innovante basée sur l’écoute et la dignité des résidents, malgré la réticence d’une partie de ses équipes. Sa rencontre avec Mari, une metteuse en scène japonaise qui se bat contre un cancer, va bouleverser sa trajectoire. En nouant une amitié profonde, les deux femmes engagent ensemble un combat pour “rendre possible l’impossible”. .

Relais Culturel Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60

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English :

Suddenly

August 12, 2026 in theaters | 3 hr 15 min | Drama

Directed by Ry?suke Hamaguchi | Written by Ry?suke Hamaguchi, L%E9a Le Dimna

Starring Virginie Efira, Tao Okamoto, Kodai Kurosaki

Original title: All of a Sudden

L’événement Cinéma au Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer