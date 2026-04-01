CINÉMA AVANT-PREMIÈRE JUSTE UNE ILLUSION CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens

Saint-Gaudens

CINÉMA AVANT-PREMIÈRE JUSTE UNE ILLUSION

CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 21:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Le nouveau film des réalisateurs d’intouchables !

Un film d’Olivier Nakache et Eric Toledano

Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu’il n’est déjà plus un enfant et qu’il n’est pas encore un adulte nous allons partager ses questions et ses doutes sur l’identité, l’amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux.

Une comédie sur cette période de l’enfance où l’espoir de changer le monde n’était pas “Juste une illusion…” .

CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The new film from the directors of Untouchables!

L’événement CINÉMA AVANT-PREMIÈRE JUSTE UNE ILLUSION Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE