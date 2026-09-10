Cinéma Bonne Garde, Cinéma Bonne Garde 20 rue Frère Louis, Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Cinéma Bonne Garde 20 rue Frère Louis · Nantes
Informations pratiques
Cinéma Bonne Garde Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 12h00 Cinéma Bonne Garde 20 rue Frère Louis Loire-Atlantique
Limité à 10 personnes. Inscriptions ouvertes début septembre (numéro de téléphone : service 0,35€ / minute + prix de l’appel)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Visites commentées du Cinéma Bonne Garde et de sa salle de projection : histoire du bâtiment, de la programmation des origines à aujourd’hui et de son rôle dans le quartier.
Inscriptions ouvertes début septembre.
Cinéma Bonne Garde 20 rue Frère Louis 20 rue Frère Louis 44200 Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.levoyageanantes.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0 892 464 044 »}] Le bâtiment construit en 1921 devient cinéma de patronage en 1928. Il est aujourd’hui un cinéma art et essai.
Visites commentées
Cinéma Bonne Garde
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