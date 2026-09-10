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Cinéma Bonne Garde, Cinéma Bonne Garde 20 rue Frère Louis, Nantes

samedi 19 septembre 2026 · Cinéma Bonne Garde 20 rue Frère Louis · Nantes

Cinéma Bonne Garde, Cinéma Bonne Garde 20 rue Frère Louis, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Cinéma Bonne Garde 20 rue Frère Louis
Adresse
20 rue Frère Louis 44200 Nantes
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Limité à 10 personnes. Inscriptions ouvertes début septembre (numéro de téléphone : service 0,35€ / minute + prix de l'appel)

Cinéma Bonne Garde Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 12h00 Cinéma Bonne Garde 20 rue Frère Louis Loire-Atlantique

Limité à 10 personnes. Inscriptions ouvertes début septembre (numéro de téléphone : service 0,35€ / minute + prix de l’appel)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Visites commentées du Cinéma Bonne Garde et de sa salle de projection : histoire du bâtiment, de la programmation des origines à aujourd’hui et de son rôle dans le quartier.
Inscriptions ouvertes début septembre.

Cinéma Bonne Garde 20 rue Frère Louis 20 rue Frère Louis 44200 Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.levoyageanantes.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0 892 464 044 »}] Le bâtiment construit en 1921 devient cinéma de patronage en 1928. Il est aujourd’hui un cinéma art et essai.
Visites commentées

Cinéma Bonne Garde

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